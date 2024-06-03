天道盟發起人、太陽會總裁吳桐潭5月22日病逝，3日下午將自新北市板橋區移靈回發跡的基隆市，途中還會繞行百福社區，靈堂則設置在信義區六合停車場。預計吳桐潭將在六合停車場依傳統習俗停靈至7月9日出殯，基隆市警察局第二分局3日上午表示，將派出警力全程關注並加強情蒐、巡邏。

吳桐潭5月22日在台大醫院病逝，享壽75歲。3日下午3時起，移靈至基隆市六合停車場設置的靈堂現場，途中還會先繞行他發跡的基隆百福社區一圈，再到六合停車場的靈堂。

3日上午，靈堂現場已經幾近準備完成，靈堂前方一整排由各方致贈的罐頭塔，一方面展現排場及人脈，另一方面也遮擋外來者的視線。據了解，吳桐潭的移靈儀式將於下午3時起自板橋出發，預計下午4時左右下高速公路，繞行基隆市七堵區百福社區，再到信義區六合停車場的靈堂暫厝。

基隆市警察局第二分局3日上午透露，吳桐潭生前交遊廣闊無分業别，預期他暫厝六合停車場期間，將會有社會各階層人士將前來致意。

二分局強調，已規畫適當警力縝密部署持續至出殯完成。警方也將在活動現場及周邊主要道路，加強情蒐、巡邏或為必要的路臨檢，以遏止任何不法事件，對任何違法警方必展現維護法治的決心與作為。

二分局分局長楊宗昆表示，警方將依內政部警政署頒布「警察機關防制幫派組合公開活動實施要點」加強約制、執法，對於弔唁活動表示尊重，但其它行為若涉及違反組織犯罪條例等不法情事，將嚴正執法，絕不容許挑戰法治權威。也呼籲所有參加活動的與會者，遵守殯儀規範 ，共同確保活動平順圓滿。