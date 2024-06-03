國泰永續高股息ETF（00878）成分股調整出籠，所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整，新增聯詠(3034)、中華電(2412)、正新(2105)3檔；同步刪除南亞(1303)、聯強(2347)、華碩(2357)3檔，已於6月3日開盤前正式生效。

同時，國泰台灣領袖50 ETF（00922）追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」也同時生效最新成分股。

00922新增中鋼(2002)、英業達(2356)、技嘉(2376)、奇鋐(3017)、世芯-KY(3661)、大聯大(3702)、遠傳(4904)等7檔；刪除華新(1605)、微星(2377)、華南金(2880)、永豐金(2890)、創意(3443)、旭隼(6409)、矽力-KY(6415)，主因市值排序變化而新增或刪除，已於6月3日開盤前正式生效。