五峰鄉清泉風景特定區張學良故居旁的「將軍湯」溫泉泡腳池，相關設施使用已近20年，老舊並有損壞，因免費使用常傳爭吵糾紛，五峰鄉長秋維書透過縣府向交通部爭取「景點優化體驗加值計畫」，獲核定2500萬元做改善，預計明年上半年完成並增加3個泡腳池，將以使用者付費原則收費，避免糾紛。

縣議員張益生表示，張學良故居在2008年啟用，旁邊設置的將軍湯有一大一小的溫泉泡腳池，是非常好的弱鹼性碳酸泉，水質清澈，無色無臭，水溫約48度，假日吸引很多遊客來泡腳休憩，因不用收費，人潮多時，時有因爭搶位子及身體接觸，出現口角衝突。

「更離譜的是，有的遊客在泡腳池半裸甚至全裸！」鄉長秋維書說，目前車宿很流行，清泉風景特定區停車場沒有收費，有的車宿族晚上就跑到泡腳池浸泡洗「溫泉澡」，當地原民發現後質問及制止，雙方進而衍生爭吵糾紛！

秋維書指泡腳池是公共財，真的不能這樣使用，因相關設施老舊，小池已損壞無法進水，計畫做修繕外，並預定在週邊空地增加2個池，溫泉1號井附近再增1池，讓張學良故居東西兩側共有5個泡腳池，紓解眾多遊客來訪無泡腳池可用的情形。

縣府交旅處長陳盈州指出，五峰鄉公所提出清泉風景特定區整建工程，由縣府向交通部爭取「景點化體驗加值計畫」，獲核定2500萬元執行，中央補助1350萬元，餘由地方自籌配合款，增加泡腳池提供更多遊客使用，將能改善當地的觀光遊憩發展。

秋維書指中央核定經費後，7月將提出墊付案在鄉代會通過後，委外辦理規畫設計，預定明年初辦理工程發包，期明年上半年能完工，未來會以使用者付費原則做收費，營造五峰清泉風景特定區更舒適友善的環境。