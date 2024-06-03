《鏈鋸人》作者藤本樹的短篇漫畫神作《驀然回首》，在粉絲們的殷切期盼之下，終於製作成動畫電影登上大銀幕。本片選在上周六於日本東京舉辦製作完成試映會，以全片悲喜交加的情節，以及讓人為之糾結的故事轉折，不僅讓首批幸運觀賞到的觀眾淚灑影廳，更直呼是「必看神作」。
負責本片導演、劇本、角色設計等工作的「怪物動畫師」押山清高，當天也率領兩位女主角聲優，同時是日本當代最炙手可熱的女星河合優實與吉田美月喜亮相，共同分享製作與配音花絮。押山導演更驚爆活動前一晚，都還在用心完成動畫的主線故事：「每天都太辛苦了，就像每天都在進行一場艱苦的鐵人三項比賽。」
一人擔負許多重責大任的押山清高更透露：「我在過去兩個半月都睡在辦公室，直到昨天才終於回家睡在自己的床上，應該是欠下不少睡眠債。」然而好消息是，本片確定會在台上映，近期將規劃上映檔期。
《驀然回首》是以《炎拳》、《鏈鋸人》等作品聞名的漫畫家藤本樹的短篇原創漫畫作品，故事描述對自己漫畫充滿自信的藤野，以及拒絕上學的京本，這兩位女孩因為對漫畫一心一意的熱愛而相識，直到某天發生一起意外事件，讓所有的一切因而粉碎。
本作於2021年7月19日在漫畫平台網站「少年JUMP＋」發表之後，首日瀏覽量便突破250萬次，並斬獲「天才之作」、「太震撼了」、「無法想像」等巨大回饋，也讓本作順利登上「這本漫畫真厲害！2022」男性讀者票選冠軍寶座。
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