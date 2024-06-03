嘉義市長黃敏惠3日率市府團隊前往韓國，除推廣嘉義市觀光，亦將借鏡韓國成功影視經驗來充實市府10大旗艦「影視新協力計畫」，並鎖定韓國首爾的主流人口族群「MZ世代」，為嘉義市開發潛在觀光客源。

黃敏惠今率團隊前往韓國，交通部觀光署駐首爾辦事處主任郭笙如親自接機，為期5天4夜的交流行程，黃惠惠一行人將拜會韓國旅行業協會（KATA）、韓國文化振興院營運的「CKL企業支援中心」及位於東大門設計廣場（DDP）的首爾設計基金會等單位，並攜手嘉義市城隍廟及觀光產業等各界代表，與韓國業者洽談國際旅遊合作。

黃敏惠表示，2023年韓國來台旅客國家人數排名第3，2024年第一季更躍升第2，韓國已成為主要國際觀光客來源市場，這也是特別率團前往韓國交流的主因，強調嘉義市是聞名世界阿里山的入口門戶、阿里山林業鐵路的起點，6000棟傳統木屋是城市文化和歷史記憶的寶貴資產，加上阿里山林業鐵路7月全線通車，特色列車福森號、栩悅號陸續投入營運，此行將邀請韓國遊客來嘉搭乘林業鐵路、體驗充滿歷史及人文的城市。

黃敏惠說，嘉義市建城320年，有濃厚的舊城文化底蘊，也有新都會的潮流生活，新舊交織的獨特風格生活，正契合韓國1981年至2010年之間出生的「MZ世代」，其追求自我風格的觀光旅遊消費模式。

黃敏惠說，這次特地選擇參訪韓國首爾，是因為首爾是MZ世代最喜歡旅遊的城市，是嘉義市推動觀光的借鏡，另外首爾MZ世代占比，已突破整體人口數的35％，並成為首爾主流人口族群，正是嘉義市重要的潛在觀光客源。

黃敏惠說，本次率隊赴韓特別攜帶了嘉義城隍廟結合女性社會企業培力計畫創作的什家將臉譜背包等文創商品，以及市府攜手民間，曾獲2020年創業歸故里競賽亞軍的阿里山林業鐵路柴電火車頭模型拼圖、全台唯一花磚博物館的花磚，和來嘉必買的方塊酥、阿里山高山茶等，與韓國進行多面向交流。

市府觀光新聞處處長張婉芬表示，此行推廣的重要目標，就是吸引韓國民眾來嘉義市觀光，尤其鎖定MZ世代，更期盼透過本次交流參訪，學習韓國以影視帶動觀光旅遊、特色文化及產業發展的模式與經驗。