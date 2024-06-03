台新美國20年期以上A級公司債券ETF(00942B)預計6月18日進行除息，最後買進日為6月17日，收益分配發放日為7月8日。本次每單位配息金額為0.1元，以前一日(5/31)收盤價15.29計算，年化配息率高達7.8%。

00942B是國內首檔聚焦在美國20年期以上A級公司債，主要看好美國企業的體質與基本面較為穩健、品牌形象與創新能力優異、法律環境與財報透明度較高，讓投資人有機會選擇聚焦在100%美國企業。目前美國信評A級公司債券正處於歷史少見的大幅折價位置，折價幅度約高達2成，現在正是債券相對便宜的絕佳時機。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(00942B)經理人黃鈺民表示，市場預期美國最快可望於下半年進行降息，根據歷史經驗，在2019/1/1~2019/10/31 Fed(美國聯準會)暫停升息至最後一次降息期間，美國20年期以上A級公司債券報酬率逾25%，高居各天期A級公司債券之冠。以今年Fed可望進入降息循環的大環境下，20年期以上之長天期A級債券ETF將最受惠。

00936是市場上唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股ETF，觀察其投資組合(截至2024/4/30)，與其他高股息ETF的成分股大不相同，持有成分股與其他高股息重疊度不到30%，不用擔心ETF換股潮成分股被拋售的問題，另可與其他高股息產品互補，為投資人資產配置的絕佳理財工具，投資人不妨可將高息中小型ETF納入投資組合，降低持股的重壘性，達到分散風險效果。

台新臺灣永續高息中小型ETF(00936)預計6月18日進行除息，最後買進日為6月17日，收益分配發放日為7月8日。本次每單位配息金額從前次的0.16元進一步拉升至0.25元，配息金額再創新高，並無動用平準金配發，以前一日(5/31)收盤價18.1元計算，年化配息率高達16.6%。00936前二次除息皆是於除息日當日即完成填息，為表現相對亮眼的台股配息型ETF。