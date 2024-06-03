遠傳總經理井琪致詞表示，感謝供應商夥伴共襄永續，遠傳連續五年入選道瓊永續指數（DJSI）最高等級世界指數，總分位居全球電信業第一，其中供應鏈管理分數（PR99）也名列前茅，這是供應商夥伴與遠傳一起努力的成果；這次特別邀請勤業眾信永續轉型顧問團隊分享最新國際永續理念和趨勢，期待遠傳與供應商夥伴持續在永續的道路上共同學習與精進。

氣候變遷及極端氣候已是全球迫切需要處理的議題，低碳淨零轉型除了要留下更好的生活環境給未來世代，更關乎產業競爭力，遠傳不僅將永續融入營運，更希望透過自身實踐淨零轉型的經驗，攜手供應鏈夥伴共襄盛舉，去年已針對逾300家供應商線上輔導永續經營發展，今年再策劃「永續治理工作坊」，希望能進一步幫助供應商接軌國際永續趨勢。

針對一般中小企業接軌國際永續議題內涵常力不從心，遠傳與專業顧問攜手提供「永續治理文件懶人包」給供應商夥伴，其中包含符合國內外永續框架政策的建置指引，並由專家一對一的輔導，協助客製化永續政策文件，發展出具各企業特色的永續治理文件，也增強供應商應對國內外客戶盡職調查要求的回應能力。