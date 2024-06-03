天道盟發起人之一，太陽會精神領袖吳桐潭，上月22日晚因癌症病逝台大醫院，享壽75歲。遺體暫時冰存在板橋殯儀館旁的新月會館，預計7月9日舉辦告別式。今天下午將移靈前往基隆六合停車場的告別式靈堂，太陽會也將動員15輛價值數億的超跑隊伍一路從板橋進行護送前往基隆，轄區海山分局也動員警理前往蒐證。
根據轄區警方收到情資，太陽會將出動數十餘部總價值破億的各式超跑，隨著移靈車隊一路護送到基隆六合停車場的告別式靈堂。
移靈車隊從新月會館出發後，將沿環河西路五段上台64線快速道路再往基隆方向，會先繞行到吳桐潭發跡的基隆「百福社區」，接著才會抵達告別式靈堂會場，預計7月9日告別式，由於吳桐潭在道上輩分極高，預計屆時全省各地道上兄弟及地方仕紳，將會破萬人到場弔唁。
海山分局表示，將規劃偵查隊及新海派出所、交通分隊約20名警力前往板橋新月會館附近注控蒐證，現場如有違規情形將依法取締。
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