海山分局表示，將規劃偵查隊及新海派出所、交通分隊約20名警力前往板橋新月會館附近注控蒐證，現場如有違規情形將依法取締。（影片 / 劉詠韻攝）

天道盟發起人之一，太陽會精神領袖吳桐潭，上月22日晚因癌症病逝台大醫院，享壽75歲。遺體暫時冰存在板橋殯儀館旁的新月會館，預計7月9日舉辦告別式。今天下午將移靈前往基隆六合停車場的告別式靈堂，太陽會也將動員15輛價值數億的超跑隊伍一路從板橋進行護送前往基隆，轄區海山分局也動員警理前往蒐證。

根據轄區警方收到情資，太陽會將出動數十餘部總價值破億的各式超跑，隨著移靈車隊一路護送到基隆六合停車場的告別式靈堂。

多輛價值上千萬的勞斯萊斯與超跑將護送移靈車隊前往基隆。(劉詠韻攝)

多輛價值上千萬的勞斯萊斯與超跑將護送移靈車隊前往基隆。(劉詠韻攝)

多輛價值上千萬的勞斯萊斯與超跑將護送移靈車隊前往基隆。(劉詠韻攝)

多輛價值上千萬的勞斯萊斯與超跑將護送移靈車隊前往基隆。(劉詠韻攝)

天道盟發起人吳桐潭下午移靈至基隆，大批兄弟在場事前準備工作。(劉詠韻攝)

移靈車隊從新月會館出發後，將沿環河西路五段上台64線快速道路再往基隆方向，會先繞行到吳桐潭發跡的基隆「百福社區」，接著才會抵達告別式靈堂會場，預計7月9日告別式，由於吳桐潭在道上輩分極高，預計屆時全省各地道上兄弟及地方仕紳，將會破萬人到場弔唁。

海山分局表示，將規劃偵查隊及新海派出所、交通分隊約20名警力前往板橋新月會館附近注控蒐證，現場如有違規情形將依法取締。