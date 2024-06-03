為提高生育率解決少子化問題，新北市長侯友宜今在議會總質詢，宣布加碼補助女性抗穆勒試管賀爾蒙（AMH）檢驗，讓兩性在黃金生育期間做好規畫；另為幫助罹癌女性守護當母親的夢想，補助每人3萬元的醫療性凍卵，大腸癌篩檢補助年齡則下修到45歲至49歲，3項補助共編列1200萬元預算，預計7月1日上路。

衛生局長陳潤秋說，孕前檢驗抗穆勒氏管賀爾蒙，為女性生殖能力之參考，臨床上可作為預估育齡女性卵子庫存量的指標。新北市在2009年起推動婚後孕前健康檢查，檢查項目全額補助，7月1日起加碼40歲以下女性、每人800元的AMH補助，讓女性瞭解自身狀態把握適齡生育的契機。

陳潤秋進一步說明，說為支持罹癌女性成為母親的夢想 ，也能勇敢築夢，7月1日起新北市提供設籍或配偶設籍本市40歲以下，經醫師評估因罹癌或治療影響不孕之女性，每人補助凍卵3萬元，助罹癌女性規畫生育。

國民黨新北市議員戴湘儀指出，為提高生育及保障女性生育權，已經有縣市開始實施凍卵或不孕症檢查AMH補助政策，請市府評估比照辦理凍卵相關補助。

衛生局表示，為了母親與孩子健康，新北市持續鼓勵男女適齡生育。高齡孕產婦罹患妊娠相關併發症風險，無法透過年輕時凍卵克服，即使借助生殖醫學幫忙，也要趁年輕才有「好孕」，把握適齡規畫生育，才是解決之道。

新北市國民黨議員洪佳君表示，大腸癌於癌症死亡率中排名第3，且已有人數增加且逐漸年輕化的趨勢，請市府重視並研議大腸癌篩檢補助的年齡下降可行性。陳潤秋表示，目前規畫大腸癌篩檢項目於本市各衛生所推動，目前補助50歲以上民眾大腸癌糞便潛血2年一次，現年齡下修到45歲至49歲的民眾做大腸癌篩檢補助作業，預計每人補助200元。