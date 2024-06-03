2024年北美生物科技大展（ US BIO）3日至6日在聖地牙哥登場！生技中心（DCB）今年擴大規模推出5大技術平台與7項創新技術參展，董事長涂醒哲表示，將強力推動台灣生技產業與國際接軌，鏈結全球生醫產業價值鏈，爭取疫後商機和國際授權。

此外，生技中心也在6月2日，盛大舉辦臺灣生技論壇， 今年主題為「 Navigating the Next Generation of Precision Medicine」(引領下一代精準醫學)。由前北醫校長閻雲擔任專題演講主持人，並邀請美國頂尖的非營利癌症醫學中心City of Hope的生化與細胞製造（Biological ＆ Cellular GMP Manufacturing Facility）副總裁Dr. Taby Ahsan擔任論壇keynote speaker。該中心為美國國家癌症研究所指定的綜合癌症中心之一，在全球癌症的前瞻研究與治療領域擁有卓越的表現。

另外，看準全球AI結合生技產業趨勢，論壇也首度力邀全球基因定序儀器龍頭大廠Illumina領導AI人工智慧實驗室（Artificial Intelligence lab）的副總裁Dr. Kyle Farh擔任另一位keynote speaker，分享深度學習(Deep Learning)在臨床致病基因變異的應用其獨到且精闢的見解。

2024 US BIO，共吸引全球超過20,000多位專家參展，並有近4600家產學研單位參與超過58,000場的One-on-One國際商機媒合會。

今年US BIO幾個最受矚目議題包括：核酸藥物、基因治療、細胞治療、癌症精準治療等，生技中心今年適逢成立40週年，特以呼應大會參展主軸，共展出5大平台與7項創新藥物。包括：ADC藥物鏈結技術平台、核酸靶向傳輸平台：新穎序列式GalNAc連接鏈、全人抗體庫應用於藥物開發平台、蛋白降解平台、mRNA-LNP核酸藥物製造平台、新一代抗CD73高表現癌症藥物、Globo H CAR-T免疫細胞治療技術、anti-NTSR1-ADC 抗癌藥物、anti-B7-H3-ADC 抗癌藥物、Raf激（酉每）抑制劑精準抗癌藥物、FPR-1抑制劑等，展現癌症新藥與精準醫療的重要成果。

除了設立台灣形象館，爭取國際曝光和舉辦生技論壇外，生醫推動小組(BPIPO)也親率21家廠商、學術法人機構參與US Bio鳳凰城參訪團，與全美醫療體系排名第一的梅約診所 (Mayo Clinic) 醫療體系，就新一代生物藥、次世代精準診斷、數位醫療、大數據與AI、醫療器材以及其他健康產品與服務等不同主題，媒合台灣廠商與美國多間在臨床驗證、投資、法規、通路等潛在合作對象進行商談。