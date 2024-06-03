雍智科因應海外業務拓展，今年第一季在美國聖荷西設立子公司，也是該公司在美國的第一個營運據點，該公司表示，目前美國據點仍以技術與業務交流為主，也打下海外業務基礎，目前海外市場在雍智的營運占比約4成，其中以中國市場為主，今年在美國設立子公司之後，未來將積極開拓歐美市場。

此外，雍智董事會也於今年3月通過取得竹北不動產，預計今年底前，辦公室將遷至新購置的地點，而待辦現有廠房空間挪出後，將添購生產與檢測設備，逐步擴充組裝產能，預計明年可望有新產能逐步開出，組裝產能可望較目前倍增。