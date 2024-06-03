雍智科因應海外業務拓展，今年第一季在美國聖荷西設立子公司，也是該公司在美國的第一個營運據點，該公司表示，目前美國據點仍以技術與業務交流為主，也打下海外業務基礎，目前海外市場在雍智的營運占比約4成，其中以中國市場為主，今年在美國設立子公司之後，未來將積極開拓歐美市場。
此外，雍智董事會也於今年3月通過取得竹北不動產，預計今年底前，辦公室將遷至新購置的地點，而待辦現有廠房空間挪出後，將添購生產與檢測設備，逐步擴充組裝產能，預計明年可望有新產能逐步開出，組裝產能可望較目前倍增。
測試介面廠雍智（6683）3日召開股東會，會後總經理劉安炫表示，半導體市場庫存去化將結束，雍智今年營運已感受回升，下半年營運成長動能將更為強勁，預估下半年營運占比約達6成，全年營收可望雙位數成長。
雍智科因應海外業務拓展，今年第一季在美國聖荷西設立子公司，也是該公司在美國的第一個營運據點，該公司表示，目前美國據點仍以技術與業務交流為主，也打下海外業務基礎，目前海外市場在雍智的營運占比約4成，其中以中國市場為主，今年在美國設立子公司之後，未來將積極開拓歐美市場。
此外，雍智董事會也於今年3月通過取得竹北不動產，預計今年底前，辦公室將遷至新購置的地點，而待辦現有廠房空間挪出後，將添購生產與檢測設備，逐步擴充組裝產能，預計明年可望有新產能逐步開出，組裝產能可望較目前倍增。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。