34歲竹聯幫戰堂大哥張瑋仁，日前涉嫌參與虛貨貨幣詐騙上億元，遭北市刑大依組織犯罪、詐欺等罪逮捕，另在他住處起獲1包大麻，毒品部分士林地院審理後，判處拘役25天，大麻沒收銷燬。

綽號「仔仔」的張是名符其實的「黑二代」，父親綽號「張誠」，2007年時曾任戰堂堂主，因涉及多起暴力討債及酒店圍事，遭警方搜報逮捕，張受父親影響，成年後也加入戰堂，因頭腦靈光加上父輩加持，迅速在幫內嶄露頭角，他外表帥氣，因神似大陸男星吳亦凡又被稱做「戰堂吳亦凡」。

北市刑大偵四隊調查，2021年9月，仔仔找上1名開設挖虛擬幣礦場的張姓男子，要對方投資2500萬轉投他的礦場，但仔仔根本沒有礦場，反而是利用對方的公司，開始向外界拉投資。

張指示手下，租會場舉辦大型說明會，強調挖幣獲利豐厚，還誆稱「保證獲利」，還帶他們到張男的礦場參觀，宣稱這就是自己的公司，陸續有上百人信以為真，相互介紹總金額超過1億元。

檢警日前逮捕張在內的12嫌，搜查過程中在張的住處查獲1包淨重0.96公克的大麻，另案依毒品罪將他送辦，張偵訊時，聲稱毒品是在西門町喝酒時，由綽號「樂樂」的人免費送他。

士院審理後，認為張持有第二級毒品，並坦承施用，依法判處拘役25日，可易科罰金，可上訴。

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