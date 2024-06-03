饒舌之神阿姆近日宣布，睽違 4 年的全新第 12 張專輯《The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)》，即將於今年夏天正式推出。首波話題單曲〈Houdini〉上周五搶先上線，阿姆在 MV 中重新扮演成其 25 年前就登場過的暗黑分身 Slim Shady，完全零差異的扮相讓老粉直呼現年 51 歲的阿姆駐顏有術，更激動表示：「饒舌之神回來了！」充滿回憶殺的 MV 在推出 3 天後即突破 3 千萬觀看，人氣數十年不減！

〈Houdini〉取樣了經典樂團 Steve Miller Band 在 1982 年發行的金曲〈Abracadabra〉，在 MV 中 Slim Shady 穿越時空來到現今社會，發現自己格格不入，並嘗試搞破壞；另一邊，現今社會的阿姆穿上超人緊身衣化身成另一個分身 Rap Boy ，在嘻哈傳奇教父德瑞博士（Dr. Dre）的幫助下，試圖想要去阻止 Slim Shady 的計畫，沒想到在打鬥後兩個分身竟合而為一，變成一個擁有 Slim Shady 的金髮以及 Rap Boy 黑鬍的全新怪物。當中更找來喜劇演員彼得戴維森（Pete Davidson）、嘻哈天王史奴比狗狗（Snoop Dogg）和五角（50 Cent）等人客串，還重現許多阿姆 2002 年的經典作〈Without Me〉MV 畫面，亮點滿滿！

〈Houdini〉推出首日即寫下超過 780 萬串流點聽紀錄，成為阿姆生涯最佳單曲首日成績，更直衝 Spotify 全球排行榜第三名。呼應此次專輯名稱《The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)》，日前不僅在美國的報紙上面出現 Slim Shady 的訃聞，阿姆還找來當代魔術大師大衛布萊恩（David Blaine）視訊，表示自己的最後一招魔術伎倆，就是要將自己的職業生涯變不見，別出心裁的宣傳手法讓粉絲更加期待整張專輯的故事發展。首波單曲〈Houdini〉，全台數位平台已經上線。