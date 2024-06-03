孫安佐日前在泰國惹「麻」煩，回國後更頻頻直播開轟，除了表示對母親狄鶯失望，更不滿父親孫鵬暗地裡做偷雞摸狗的事，甚至對他「下符水」，引發網友議論。對此，YouTuber鬼哥除了喊話狄鶯必須適時放手之外，也警告孫安佐：「不要太過分」。

YouTuber鬼哥上傳新片談論孫安佐事件，他表示下蠱通常不會讓受術者得知，不過狄鶯卻一口咬定兒子是被人下蠱，認定最大問題出在狄鶯身上；因為倘若不是當事者主動講出來，那可能就是狄鶯自己做出的假設和臆測。只是如此製造大量新聞的目的究竟為何？接著指出一種蠱只有一種解法，而且台灣也沒有多少人能解蠱，並不是去宮廟就可以解決，點出關鍵在於「孫安佐只是想逃離狄鶯掌控」。

鬼哥喊話狄鶯要適時學會放手。（圖／中時資料照）

鬼哥也隔空向孫安佐喊話：「不要太過分，媽媽只是想要對你提供幫助」，希望他能卸下心防與家人面對面溝通，強調孫安佐已經長大了，狄鶯應該要學會適時放手，不要讓兒子成為大眾眼中的媽寶或笑柄，接著指出曾觀察過孫安佐一陣子，他認為孫安佐是相當聰明的小孩，不過礙於生活背景以及父母過度期許，導致壓力倍速成長。

鬼哥指出孫安佐因為雙親過度溺愛，為了想要保護自己，才想要與現實世界脫節，或者在童年裡被籠罩在雙親的陰霾下，才會創造屬於自己的世界觀，進而產生反社會人格。

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