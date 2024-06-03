日本漫畫《蠟筆小新》動畫版導演鴫野彰(しぎのあきら)，因罹患膽管癌，於5月30日不幸辭世，享壽70歲。其遺作動畫《恐龍少女ガウ子》官方，已經在推特上證實此事。

《恐龍少女ガウ子》是鴫野彰生前最後執導的作品，官方2日在社群發文表示「鴫野彰不幸於5月30日過世，在親屬及部分關係者協助下，告別式已經順利舉行。生前鴫野彰受到許多觀眾的厚愛與支持，由衷感謝大家對ガウ子的喜愛，在此代表故人向大家致上謝意。」

動漫《恐龍少女ガウ子》官方發文證實鴫野彰的死訊。（圖／翻攝自推特）

鴫野彰1954年出生在北海道，原本是打算成為漫畫家，後來投入動畫業界。從1992年《蠟筆小新》動畫開播後，就一直擔任《蠟筆小新》分鏡工作，執導過《蠟筆小新：春日部野生王國》、《蠟筆小新：我的超時空新娘》等長篇系列。

鴫野彰2004年更創立個人工作室，主導製作《妖怪手錶》、《LINE TOWN》、《巧虎的WOW！》等多部深受兒童喜愛的動畫作品。代表作除了《蠟筆小新》外，還包括《超攻速ガルビオン》、《阿松》、《烏龍派出所》等系列電影。2019年由他編劇並導演的動畫《恐龍少女ガウ子》在Netflix發行，成為Netflix首部在亞洲製作的兒童動畫。