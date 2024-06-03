一名女子近日到50嵐消費，發現兒時常喝的芒果青重新上市，令她又驚又喜，直呼兒時的回憶回歸了，文章吸引同好關注，不過芒果青目前只有中、南部縣市才買得到，北部門市須等到7月才會上架。

原PO昨（2）日於《Threads》指出，小時候表現良好，母親就會到50嵐買芒果青給她和妹妹，有時是兩人喝一杯，喝不夠還會爭吵，她大讚芒果青裡的冰淇淋很好吃，是她兒時的回憶，但停售許久，如今又回歸，讓她非常興奮。

在《Dcard》也有高雄女大生激動發文，表示小時候的回憶，芒果青回來了，且味道喝起來和以前一模一樣，兩篇文章都吸引網友回應，「超級懷念」、「終於可以買到了」、「台南也有看到。」

50嵐北部的客服向《中時新聞網》表示，芒果青有中杯和大杯可選擇，售價分別是40元、55元，重新上架是南部地區的代理公司所做的決定，目前已在中部及南部地區上架，中部縣市包括桃園、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、雲林、嘉義、澎湖及金門；南部縣市則是台南、高雄市、屏東、台東等。

50嵐北部客服說，北部3縣市如台北、新北和基隆，要等到7月才會開始販售。