民進黨政策會執行長王義川日前自曝透過手機訊號定位，分析青鳥行動群眾、519民眾黨遊行群眾年齡層，引發電信偵查疑雲，後又改口說自己沒有資料，是看影片跟現場「用膝蓋想也知道」。對此，前立委郭正亮今（3日）猜測他的策略，在電視節目上「鐵齒」，到檢調面前就「對不起、我唬爛的」。

郭正亮今在中天《大新聞大爆卦》中提到，後來看到青鳥行動有些人在X組了一個群組，也都在講王怎自爆成這樣，沒辦法兜了，因此猜測他的策略，就是在電視節目上「鐵齒」，到檢調面前就「對不起、我唬爛的」，而開庭是公開的，了不起就丟臉那一天。

至於聽證權部分，郭正亮建議國民黨要謹慎思考，決定要調查誰，要問出個究竟，才會紅跟得分，口才既然輸給王義川，不一定會得分，他也是很聰明的人，且其實這也是考驗立委功力，例如問巴西雞蛋、BNT採購，立委拿不到金流的調查權，不要以為他們不堪一擊，否則前衛福部長陳時中怎有辦法撐了一年。