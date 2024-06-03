塞爾提克塔圖投籃得分。（美聯社資料照）

2024年總冠軍賽將於7日登場，西區獨行俠對戰東區塞爾提克，名人堂球星魔術強生在X平台期待兩支球隊交鋒的精彩戲碼：「NBA總冠軍賽快到了，我相信這會成為多年來最精采、得分最高的總冠軍賽，因為塞爾提克與獨行俠都是強力進攻的跑轟球隊。」

魔術強生提到兩隊都有強力的雙人組，塞爾提克塔圖（Jayson Tatum）、傑倫布朗（Jaylen Brown），獨行俠東契奇（Luka Dončić）、厄文（Kyrie Irving）。

「整體來說，塞爾提克在人才方面占優勢，他們還有哈勒戴（Jrue Holiday）、懷特（Derrick White）這兩位強力球員，如果波爾金吉斯（Kristaps Porzingis，受傷）也有出賽，他就是第3個！」魔術強生似乎較看好塞爾提克。

退役球星亞瑞納斯（Gilbert Arenas）指出塞爾提克的雙人組並不是同等級的，「這是Kobe證明過的，我有被包夾，你沒有。塔圖有被包夾，布朗沒有。當年的對手會包夾Kobe和俠客，現在對手不會包夾布朗。」

布朗的破壞力很強，但對手明顯更防備塔圖，今年例行賽勇士曾被塞爾提克痛宰52分，原因之一是勇士放空布朗，被他22分鐘轟下29分。相較之下獨行俠雙人組都很危險，名人堂球星米勒（Reggie Miller）在播客節目說：「他們是最強的進攻組合，把球丟給其中一人，他們就會幫你贏下比賽。」