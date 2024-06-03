墨西哥總統大選結果於當地時間2日深夜出爐，執政黨候選人薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）以將近60％的壓倒性得票率勝選，這位氣候科學家將是墨西哥200年歷史以來首位女總統。

61歲的薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）宣布勝選，將成為墨西哥史上首位女總統。

綜合美聯社、英國廣播公司（BBC）報導，根據墨西哥國家選舉機構（National Electoral Institute，INE）開票不到50％的初步統計，執政黨「國家復興運動黨」（MORENA）候選人薛恩鮑姆以58.3％至60.7％的得票率勝選，遠超過主要競爭對手加維斯（Xochitl Galvez）的26.6％至28.6％，以及梅內斯（Jorge Álvarez Máynez）的9.9％至10.8％。

在墨西哥國家選舉機構公布薛恩鮑姆取得領先票數後，薛恩鮑姆在一間飯店微笑著對支持者宣布：「我將成為墨西哥首位女總統，我們已展現墨西哥是一個能舉行和平選舉的民主國家。」

薛恩鮑姆表示，2名對手已經向她致電承認敗選。她將在10月1日就任墨西哥總統。

61歲的薛恩鮑姆為墨西哥現任總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的門徒，她先前已承諾將延續羅培茲歐布拉多的政策，包括為長者提供退休金、為年輕人支付擔任學徒的計畫，她在勝選演說中表示：「我不會讓你們失望。」

競選總統前，薛恩鮑姆是墨西哥市長，墨西哥市長一職是墨國最有政治影響力的職位之一，普遍被視為為擔任總統鋪路。

投身政治前，薛恩鮑姆是一名科學家，她的父母也都是科學家，她取得能源工程博士學位，後在加州一家知名研究室研究墨西哥能源消耗模式多年，成為氣候變遷專家，這段經歷讓薛恩鮑姆後續成為墨西哥市環境部長。

2018年薛恩鮑姆成為墨西哥首位女市長，她於2023年請辭，投入參選總統。