日前有飆車族在深夜時段，騎乘改裝排氣管的機車，在大度路3段台北往返淡水路段狂奔，引發民眾抱怨、檢舉，北投警方連合淡水警方，同步執行「防制危險駕車勤務」，上周末共取締交通違規計4件，攔查通報噪音車輛計10件，另查獲詐欺通緝犯1名移送偵辦。

警方指出，改裝過的機車在大度路狂飆，轟然的引擎聲在馬路上迴蕩，引發周遭住戶怨聲連連，經北投、淡水警方連合設點攔查，並且加強取締，除超速違規外，噪音部分則交由環保局開罰。

北投警方取締在大度路上的飆車族。（警方提供）

北投警方取締在大度路上的飆車族。（警方提供）

取締自4月起執行迄今，共取締超速違規2922件，依據道路交通管理處罰條例相關規定，處1200元以上、2400元以下罰鍰，其中有人超速超過40公里，最重處36000元罰鍰，另攔查噪音車輛通報環境部噪音車檢舉網站600餘件。

北投警方指出，將持續聯合轄區鄰近分局及環保機關，不定時、不定點執行取締違法改裝（噪音）車輛勤務，請民眾應確實遵守交通法規，切莫擅自改裝車輛製造噪音，警方將持續加強深夜時段防飆勤務攔查力度，維護民眾交通安全及居住環境安寧。