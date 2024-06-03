據觀察者網3日報導，從參與紫光展銳新一輪股權融資的知情人士處獲悉，紫光展銳董事會已表決通過股權融資決議，宣告新一輪股權融資完成。從該人士透露的具體情況來看，紫光展銳本輪融資金額超過40億元（人民幣，下同），投資方有上海、北京兩地國資平台，工銀資本管理有限公司、交銀金融資產投資有限公司、人保資本股權投資有限公司等金融機構，以及中信建投、國泰君安、弘毅投資等。

針對本輪融資消息，紫光展銳方面向觀察者網回應表示，在紫光展銳董事會的授權下，正在推進本輪融資，目前暫無更多訊息透露。

紫光展銳是一家總部位於上海的晶片設計企業，面向消費電子和工業電子兩條賽道，該公司佈局了包括移動通信中央處理器，基帶晶片，AI晶片，射頻前端晶片、射頻晶片等各類通信、計算及控制晶片。

根據官網信息，紫光展銳是全球公開市場3家5G晶片企業之一，另外兩家是高通和聯發科。

過去兩年，受大股東紫光集團破產重整影響，紫光展銳出現一些高層人事變動，先後更換CEO和董事長。財報披露，2022年在手機市場下行中，紫光展銳實現營收140億元，同比增長20％；5G物聯網產品出貨同比增長146％、智慧手機業務收入同比增長50％。但截至目前，該公司尚未公佈2023年的財務數據。

分析人士指出，當前紫光展銳正處於複雜國際環境下跨越發展的重要窗口期，同時處於全面提高國產手機晶片競爭力、抓住國產化／AI化浪潮全力開拓市場的關鍵期，本輪融資有望在關鍵節點為該公司注入新動能。

根據調研機構Canalys公佈的數據，今年第一季，隨著大陸國內手機企業新興市場擴張，助推紫光展銳成為全球出貨增長最快的智慧手機處理器企業，期間共出貨2600萬顆，增幅高達64％，市場佔比為9％。

但從總體出貨量、收入規模和產品性能上看，紫光展銳與高通、聯發科等巨頭仍存在一定差距。

根據Canalys數據，今年第一季聯發科智慧手機處理器出貨量為1.14億顆，同比增長17％，佔據全球出貨總量的39％，採用其晶片的設備收入佔比為17％；同期高通處理器出貨量為7500萬顆，同比增長11％，佔全球出貨總量的25％，採用其晶片的設備收入佔比為27％。

去年2月，紫光展銳方面曾向觀察者網表示，該公司正尋求新一輪不超過150億元的融資，募集資金將用於公司發展戰略，在鞏固提升現有手機、物聯網業務的基礎上，進一步拓展汽車電子、智慧顯示等新興領域。彼時經過上一輪融資，紫光展銳投後估值為600億元左右。

有知情人士向觀察者網透露，儘管紫光展銳融資期間有股東負面新聞，但是大股東新紫光集團全力幫助展銳融資，並推動其上層股東智路、建廣給予融資支持，同時大基金、上海基金、英特爾等展銳主要股東「團結一致，守住展銳融資發展大局」。

企查查訊息顯示，截至目前紫光展銳註冊資本為50.6億元，該公司實控人為紫光集團董事長李濱，北京紫光展訊投資管理有限公司、國家集成電路產業投資基金股份有限公司（大基金）、英特爾（中國）有限公司是紫光展銳前三大股東，分別持股約35.2％、14.0％和11.9％。

作為大陸國產晶片「潛力股」，紫光展銳早在2019年就公佈計劃登陸科創板的消息。但截至目前，該公司尚未披露科創板IPO的最新進展。