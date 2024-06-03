潮境公園入口「半片山」土石崩落。（翻攝畫面）

潮境公園入口「半片山」土石崩落，畫面嚇人。(張志康翻攝)

恐怖山崩！潮境公園入口「半片山」土石崩落 基隆、新北警消全力搶救 @ChinaTimes

車內視角曝光！基隆潮境公園恐怖山崩 多車遭大石壓 @ChinaTimes

基隆市中正區潮境公園入口處的平浪橋旁的邊坡，下午2時許突然發生大規模土石坍塌，致使台2線濱海公路中斷，目前已知有1人受傷送醫，另有1部汽車遭土石撞擊，1人受困車中，基隆市消防局正在搶救中。

影片摘自基隆市議員張顥瀚臉書

張志康翻攝

潮境公園入口「半片山」土石崩落。（翻攝畫面）

潮境公園入口「半片山」土石崩落。（翻攝畫面）

潮境公園入口「半片山」土石崩落。（翻攝畫面）

原本3日下午正在進行市長施政總質詢的基隆市議會，下午原本應該是民進黨團聯合總質詢，因為發生這件意外，在副議長楊秀玉裁示下，暫時中斷總質詢時間，包括基隆市長謝國樑、市府一級局處首長都趕往現場勘災，主持搶救事宜。

目前最新消息是，現場可見受波及車輛（含新北搶救側）人員皆已脫困。