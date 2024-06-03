基隆市中正區潮境公園入口處的平浪橋旁的邊坡，下午2時許突然發生大規模土石坍塌，致使台2線濱海公路中斷，目前已知有1人受傷送醫，另有1部汽車遭土石撞擊，1人受困車中，基隆市消防局正在搶救中。
原本3日下午正在進行市長施政總質詢的基隆市議會，下午原本應該是民進黨團聯合總質詢，因為發生這件意外，在副議長楊秀玉裁示下，暫時中斷總質詢時間，包括基隆市長謝國樑、市府一級局處首長都趕往現場勘災，主持搶救事宜。
目前最新消息是，現場可見受波及車輛（含新北搶救側）人員皆已脫困。
基隆市中正區潮境公園入口處的平浪橋旁的邊坡，下午2時許突然發生大規模土石坍塌，致使台2線濱海公路中斷，目前已知有1人受傷送醫，另有1部汽車遭土石撞擊，1人受困車中，基隆市消防局正在搶救中。
原本3日下午正在進行市長施政總質詢的基隆市議會，下午原本應該是民進黨團聯合總質詢，因為發生這件意外，在副議長楊秀玉裁示下，暫時中斷總質詢時間，包括基隆市長謝國樑、市府一級局處首長都趕往現場勘災，主持搶救事宜。
目前最新消息是，現場可見受波及車輛（含新北搶救側）人員皆已脫困。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。