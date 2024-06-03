繼日本東京食品展及新加坡食品展後，台南市長黃偉哲6月又將率隊前往日本、韓國行銷台南芒果。市府3日舉辦「2024首爾國際食品展暨日本台南芒果拓銷行前記者會」，除宣布將帶著台南愛文芒果進軍北海道「YOSAKOI SORAN 祭」，以及參加亞洲第四大專業食品展的首爾國際食品展之外，現場還展出即將出國參展的優質台南農特產品，琳瑯滿目。

市府農業局指出，3月參展的東京食品展成績亮眼，為維持台南品牌在日本市場的熱度，成功接洽在北海道已有33年歷史的「YOSAKOI SORAN 祭」，將帶著「台南人的驕傲」愛文芒果進軍北海道。

農業局強調，此次參展共有3大亮點，一是台南首度代表台灣在YOSAKOI SORAN祭上設攤行銷；二是台灣鮮果首次插旗北海道；最重要的是，首次透過日本大型祭典，直接向日本民眾展現台灣優質的水果魅力。

農業局還說，北海道YOSAKOI SORAN 祭將於6月5日至9日在札幌市盛大登場，每年湧入200萬以上當地及海外觀光遊客，為北海道吸引驚人的觀光人潮與旅遊消費，透過此次的行銷推廣，結合當地慶典元素，可讓台南芒果從北海道發散至全日本。

農業局強調，市府持續開發國際市場，除了原有的日本市場，也將參加6月11日至14日的首爾國際食品展，該展為亞洲第四大專業食品展，可說是進入韓國市場的重要敲門磚。此次集結6家廠商、2家合作社及2家農會的優質農漁產品參展，陣容堅強且品項豐富，充分展現台南農業文化與特色。

副市長葉澤山代表黃偉哲致詞表示，疫情過後，市府為推廣行銷台南農漁產品，除了外銷新加坡、日本及韓國等亞洲市場外，更布局全球將觸角伸向加拿大。市長黃偉哲本月更將率隊前往日本北海道及韓國首爾，全力拓展多元行銷管道，打通國際市場通路，讓台南的優質農特產品走向世界。