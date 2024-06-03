面對代辦事項，總是要拖到最後一刻才願意行動？其實「拖延症」不少見，造成因素可分為5大類，狀況輕微可用6種方式克服；若嚴重影響生活，就要尋求專業協助。

拖延症(Procrastination)意指故意拖延要完成的任務，或需要決策的行為，儘管明白這樣做會帶來負面後果。拖延症的成因複雜，通常是由多種因素綜合作用的結果，可分為心理因素、認知因素、行為因素、情感因素及環境因素。

心理因素可能來自於一個人的完美主義，害怕失敗或達不到自己的高標準而刻意拖延；又或是對於一些任務感到壓力及焦慮；缺乏自信心也會因為害怕而無法完成任務；有些人更傾向於追求即時滿足，而忽視長期目標及責任。

認知因素的部分，可能是不擅常計畫及安排時間，進而感到無力而拖延；有些人則是難以集中精神，容易受到外界干擾而無法在期限內完成任務。

至於行為因素，則可能單純是壞習慣，或是對於某些任務缺乏興趣而拖延。情感因素的話，有些人會透過「拖延」來逃避壓力、倦怠及沮喪等情緒。環境因素則可能因缺乏親朋好友的鼓勵，讓人更容易掉入拖延的陷阱。

總結以上5大因素，發現拖延症普遍源自壓力造成的「恐懼」，讓人感到無所適從，最終選擇拖延來逃避不適感。不妨試試以下6種克服方法，慢慢地改善難解的拖延症。

1、 設定具體目標

將大目標分解成小步驟，將每一步都設定成具體且容易達成的目標，並設下截止日期。

2、 時間管理

善用時間管理工具，例如紙本或APP行事曆，來組織及安排時間。

3、 自我獎勵

當自己完成小步驟之後，給予自己一個小獎勵，藉此保持動力。

4、 接受自己

接受並理解沒有人是完美的，重要的不是追求完美，而是完成任務。

5、 營造無干擾環境

確保工作或學習環境沒有太多干擾。

6、 尋求支持

可以與親朋好友分享自己設立的目標，請他們在一旁支持與鼓勵，需要的話給予協助。

拖延症是一種普遍存在的現象，找到根本原因並採取相應措施，可以有效地減少拖延行為；若情況嚴重而影響生活，建議尋求專業幫助。