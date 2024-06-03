台北國際電腦展開跑，輝達執行長黃仁勳與超微執行長蘇姿丰先後發表演講，暢談人工智慧AI潮流下的產業前景與未來，黃仁勳的演講內容圍繞3大主題，新世代「Rubin」GPU平台、NVIDIA NIM生成式人工智慧微服務及數位人類題材等；蘇姿丰則一口氣秀出全系列AI新產品，主攻AI PC領域，甚至還邀請華碩董座、微軟副總裁站台分享，兩人演講5大亮點一次看。

黃仁勳揭露Blackwell架構之後的新一代GPU平台命名為Rubin，預期HBM4記憶體技術，預計2025年量產、2026年推出。明年輝達則會推命名為Blackwell Ultra的GPU，採用HBM3e技術，預計以一年一次大更新的方式推動。

此外，黃仁勳再次強調數位孿生與數位人類概念，將徹底改變各個行業的運作模式，透過高效能運算與推理，擔任藥師、室內設計師、客服或顧問等角色，機器人則主攻智慧工廠、自駕車與製造業等領域，輝達供應鏈廠商同時也是輝達的客戶，提高生產效率並降低成本。

最後，黃仁勳宣布推出AI模型的推論微服務「NIM」，開發者能夠更輕鬆的完成生成式AI應用，原先花費數周的時間縮短至幾分鐘，就能使用AI產出一句話、一張圖片、一段影片或類似聊天機器人等應用程式。

蘇姿丰透過演講介紹旗下AI系列新產品，首度公開Zen 5系列次世代高效能運算CPU核心，運算速度號稱全球最快，預計7月推出Ryzen 9 9950X處理器以及新一代Copilot+PC。

此外，蘇姿丰發表最新AI晶片MI325X，強調運算速度比輝達H200快3成，預告超微每年都將推出新一代AI晶片，試圖與最大競爭對手輝達抗衡，超微也預計2025年推出採用3奈米製程的MI350，預計2026年推出MI400系列晶片。

有趣的是，相較於黃仁勳一人撐完全場，蘇姿丰找來聯想、HP及華碩等大廠站台，其中華碩由董事長施崇棠親自上場，介紹五款與超微合作的Copilot+PC，透過此方式強調AI技術將徹底改變PC產業的現況。