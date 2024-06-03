京華城容積獎勵爭議，3日由調查小組召開第7次會議，小組召集人、國民黨議員游淑慧表示，今日結果大致出爐，剩下3次會議將討論報告方向。京華城事件根本就是球員兼裁判，對於公益、對價、適法性都有問題，柯市長一路都在關心此案，許多議員陳情案他都回應「評估說明、協助辦理」唯獨京華城是「盡速辦理」。

游淑慧表示，京華城案就是適法性有問題、公益性不足、對價性差異過大，監察院才會糾正，但是第775次都委會府內卻都沒有意見很奇怪，今都發局解釋，認為未來到都市設計委員會中再處理，不得懷疑柯市府已預設立場開綠燈，讓案件快速通過，游批此做法根本是集體放水。

游淑慧說，第775次都委會決議公益、對價性不足，要求再討論，因此組成專案小組再討論，再度召開2次專案小組，最終於第783次都委會，決議通過20％容積獎勵拍板定案，且柯文哲任命彭振聲擔任專案經理，從中多次要求「盡速辦理」也持續關心案件進度。

游認為，京華城案由同一批人「研議」、「審議」，再由同一批人通過20％容獎，完全為京華城客製化服務。就像是學生去找面試官幫他複習考題一樣，這樣能不過嗎？根本是球員兼裁判的行為。今日已大致釐清全案狀況，往後3次會議將討論報告方向，再交由幕僚人員撰寫，調查報告預計7月定稿。