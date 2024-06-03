6月3日為世界自行車日，新北市政府體育局以「探索新北 一騎Come Bike」為主題，在市府1樓大廳舉辦「邊騎邊玩記者會」，副市長劉和然與熱衷自行車運動的藝人林彥君(151)一起介紹「一騎Come Bike、轉Bike為勝、終極Bike客」等3大自行車活動，從單車快樂遊、手搖車體驗到環大台北自行車挑戰，全年度不同等級系列單車行旅，6月5日中午起開放各項活動報名。
劉和然表示，「Come Bike」有日文「乾杯」諧音之意，邀請市民朋友呼朋引伴來一起騎車，透過單車快樂遊活動，用單車暢遊新北市29區風景名勝，生態秘境、賞花訪古、越野爬坡等，每個月會有2個路線出發。
另外，為推廣運動平權，新北市政府為身障朋友精選3條新北熱門自行車道，規劃手搖車體驗，在專人教學及帶領下，讓身障朋友以手搖車旅遊新北；在經歷初階29區單車快樂遊的體驗，鼓勵民眾晉級環大台北自行車挑戰，路線橫跨新北15個行政區，距離分100公里及160公里兩種，長距離征戰高度200公尺爬坡的試煉，非常具有挑戰性。
新北體育局補充，「邊運動邊旅行」是國內外觀光旅遊新型態，新北市擁有全台最長自行車道，超過680公里，非常適合邊騎車邊玩的運動旅遊，「一騎Come Bike」單車快樂遊、「轉Bike為勝」手搖車體驗6月5日中午12點開放報名，「終極Bike客」環大台北自行車挑戰7月3日中午12點開放報名，10月5日從板橋出發，報名資訊請持續關注「新北運動聚點」粉絲專頁。
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