耗時8年的動作電影《96分鐘》，由《粽邪》系列電影監製鄒介中以及《狂徒》導演洪子烜執導，卡司找來2024年台北電影節大使林柏宏，以及2023年北影影帝王柏傑、蔡凡熙、巫建和、孔令元5位演員共同搭乘上高鐵疾速列車，共同面對高鐵炸彈危機。

日前劇組在台北市信義區百貨商圈封街拍攝，短短500公尺內，支援包含多位醫護人員、警察、記者、義消背景人員、防爆小組人員以及眾多逃難群演，支援人員總人數將近高達500人，同時是信義區史上最大現場調度。至少50台各式大小的車輛，其中甚至有許多救護車、消防車、警車、公車等戲用車輛，打造前所未有的封街拍攝大場面。

李銘忠近來頻頻入圍各影展，演技備受肯定。（華影提供）

同時劇組也公開即將「上車」的兩位演員，分別是剛以《周處除三害》入圍北影「最佳男配角」獎項的李李仁，他將再度化身刑警迎戰大場面動作戲；第2位則是近期喜獲第21屆羅馬亞洲電影節影帝李銘忠。

電影《96分鐘》不僅耗資重金於中台灣影視基地搭建全台首座智能LED攝影棚，更成功引進了好萊塢的Previs預演技術，在開拍前即釋出「超前導花絮」，曝光AI換臉的林柏宏角色，話題十足。