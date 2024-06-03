前總統蔡英文卸任後一周曾在臉書PO出「畢業一個禮拜了，希望大家一切都好」，當時引發15萬名網友按讚，而她昨（2日）第二度發文，談到沒有公開的行程，但仍透過社群跟大家互動，關心台灣社會，而該篇貼文截至今（3日）15時許已有17萬人按讚！

蔡英文在臉書提到，常常有網友留言、送上關心，也關心貓狗，因此她特別跟大家報告，家中貓狗都很好，這幾天天氣比昂較不穩定，大家出門要記得攜帶雨具，也保重身體。她也特別用Hashtag說「叫我跳舞就先不要」。

該篇貼文已湧入超過5500則留言，「16蹲跳起來」、「小英總統站C位就可以了」、「氣色好好」；另外，在批踢踢也有網友好奇發問，「蔡英文臉書曬狗文，一小時八萬人按讚，上一篇曬貓文，十五萬人按讚這到底是什麼樣的底氣？」

但有網友認為「叫現在那隻情何以堪啊」、「又要有人氣噗噗了」、「如果她現在出來發文罵或是講政治，感覺會被噴很慘，發發日常其實很好」、「馬英九當時首度開直播流量也很高，嚐鮮而已」、「網軍合約還沒到期吧」。