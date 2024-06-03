麥當勞最新買一送一優惠來了， 6月5日起至7月9日只要使用麥當勞歡樂送訂餐，輸入優惠碼「FREE」就可享大薯、冰炫風、蘋果派、冰經典那堤、熱經典那堤同品項買一送一。

麥當勞表示，6月5日至7月9日連續35天推出5大品項買一送一優惠，在活動期間內使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元，並在結帳時輸入優惠碼「FREE」，就享有大薯、冰炫風、蘋果派、冰經典那堤、熱經典那堤同品項買一送一，但每筆訂單限用一次，外送平台不適用。

麥當勞全球版App也推出最新5大優惠券，上午10時半至下午1時大麥克特價65元，以及勁辣香雞翅特價44元、得來速限定的10塊原味麥克雞塊套餐現折10元，期限為即日起至6月9日；還有麥香雞或麥香魚加中薯及38元中杯飲料套餐優惠99元，時間為即日起6月7日，每天晚上6時至9時，優惠券限兌換一次，不適用歡樂送、外送平台及部分門市。

另外，漢堡王也推出4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、中薯、大杯飲料、翠洋蔥牛肉堡、西部小華堡、經典脆雞堡「買1送1」，以及「1+1組合」只要69元，品項包括田園烤牛堡、雙起士牛肉堡等漢堡，搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料或蘋果派，時間為即日起至6月30日。