黃仁勳2日晚上七點在台大綜合體育館進行主題演講，開場投影片點名43檔台灣供應鏈名單，成為演講中最大亮點，當中高達13檔股票以漲停作收，但有3檔逆勢下跌。

黃仁勳提到的43檔概念股包括研揚、宏碁、凌華、研華、日月光投控、華擎、華碩、圓剛、艾訊、勤誠、仁寶、中光電、台達電、益登、慧友、鴻海、巨大、技嘉、弘憶股、英業達、迎廣、廣運、京元電、立端、麗臺、光寶科、聯發科、神達、微星、宸曜、新漢、醫揚、和碩、廣達、所羅門、德律、曜越、台積電、聯電、欣興、緯創、緯穎及聰泰。

逆勢下跌股有：宏碁下跌0.76%收52.5元，華碩跌0.78%收509元，鴻準跌勢最重，挫低1.23%收72.2元。

平盤：聯電收平盤價55元。

漲停個股有：圓剛49.15元、麗臺137.5元、德律189.5元、益登34.7元、艾訊107、曜越48.65元、慧友28.35元、迎廣157.5元、立端102.5元、宸曜172.5元。

其他被點名概念股方面，鴻海、英業達、研華、所羅門、聯發科等漲逾2%，巨大、緯穎、華擎、廣達、台積電、京元電等漲逾3%，和碩漲幅則超過5%。