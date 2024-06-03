被黃仁勳點將的公司股價樂透，被市場高度熱捧散熱廠因未獲黃仁勳列為供應商夥伴遭逢沈重賣壓，奇鋐(3017)、雙鴻(3324)及健策(3653)逆勢走跌，奇鋐跌幅更逾4%，成為落寞的AI股，在Nvidia供應夥伴衝鋒，台積電(2330)、股王信驊(5274)、高價IC設計股創意(3443)、聯發科(2454)、祥碩(5269)攜手攻高下，台股指數開高收高，順利站回21500點，終場加權股價指數約21536.76點，上漲362.54點，成交量為4333.2億元；OTC指數為260.45點，上漲2.61點，成交量為1122.64億元。

今天上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲3.85%，其次是半導體類股及電腦設備類股，分別上漲2.69%及2.06%；表現較差者為塑膠類股、電線電纜類股及造紙類股，其中塑膠類股下跌1.01%，電線電纜類股下跌0.79%，造紙類股下跌0.54%；上櫃部分，表現最佳為網通類股、上漲2.65%，表現最差為鋼鐵類股、下跌0.99%。

就技術面來看，今天台股在台積電領軍下，指數開高走高，盤中大漲逾420點，尾盤時漲幅縮小，終場上漲362.54點，以21536.76點作收，重回21550點；雖然上週加權指數因漲多回檔，但今天強勢反彈，顯示月線支撐強勁，順利扭轉頹勢，預期短線台股仍有高點可期。

復華高成長基金經理人羅淮億表示，台股上周前半受NVIDIA續創新高表現激勵，惟後半出現拉回，導致周線收黑，不過隨COMPUTEX本周開跑，加以全球AI產業龍頭皆參與盛會，預估AI熱潮有機會再起，相關台廠供應鏈將是大盤撐盤要角，此外，後續還有蘋果WWDC大會以及微軟宣布聯合多家業者推動AI PC生態圈，將持續為電子股帶來正面效應，若盤勢出現震盪或回檔修正，可留意相關受惠概念股。

元富投顧總經理鄭文賢表示，時序上進入6月，美國將公布核心個人消費支出物價指數(PCE)，接著6/7公布5月非農就業，6/12公布5月份消費者物價指數(CPI)，一連串通膨數字，將是Fed在6-7月是否執行今年首度降息的重要參考，也是美股經過短暫漲多修正過後，能否再持續向上走多的關鍵，台股同樣在6月份能否經過拉回整理完，再向22000點挺進，美股表現，尤其AI相關個股，半導體族群依然強勢上漲，是帶動市場追價的動力，盤面類股不停輪漲，漲多休息，基期低個股則逆勢上漲，傳產、電子、金融也輪動，可以逢低找強勢股換股。