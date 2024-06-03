7-11「西瓜鑽石杯」49元、i划算「花蓮紅肉大西瓜」單顆719元、兩顆團購價1395元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

隨氣溫升高，消費者夏季味蕾逐漸偏好酸甜口味，超商把握趨勢融入水果美味；全家Fami!ce霜淇淋再度聯名Xpark水族館，推出「海鹽檸檬」新口味，5日起購買霜淇淋再隨機贈限量水豚、企鵝造型湯匙；7-11為力挺花蓮震後復甦，從5月中旬開始採購花蓮當季盛產的西瓜並販售，讓民眾可以實際行動支持農民，同時嚐到最新鮮特產。

全家2013年起推出Fami!ce霜淇淋，於全台超過2200間店均有販售，繼去年6月跨界攜手Xpark水族館推出「嗨嗨蘇打」霜淇淋大獲好評，相隔一年再度合作，於5日起新推「海鹽檸檬」口味，以台灣在地檸檬汁及日本淡路島藻鹽調製而成，能品嘗檸檬的香氣與酸甜交織著海鹽微鹹滋味，加上清爽不膩口的雪酪口感，沁涼又消暑；此外，今年2月熱銷的「巨峰葡萄」、「草莓優格」霜淇淋將同步於雙口味店舖回歸開賣。

7-11表示，觀察近期地震頻繁造成運輸成本上升，為解決花蓮當地商家困境，因此發揮實體通路影響力整合集團物流資源，擴大花蓮優質商品銷售，像是陸續於國道服務區的門市設置「振興美味花蓮專區」、預購誌也引進花蓮名店特產方便民眾預購訂貨。並從5月中旬開始，採購花蓮當季盛產的西瓜，將其加工成鮮果杯「西瓜鑽石杯」、在OPENPOINT APP「i划算」平台推出產地直送整顆販售重達14公斤以上的花蓮大西瓜，幫助推廣農產。