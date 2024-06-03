日前傳出立法院長韓國瑜與藍營立委餐敘，希望暫緩推動衝突法案。對此，國民黨立委葉元之透露，韓國瑜這番話已經發揮影響力，藍營內部有在討論花東三法要否要緩一下。

葉元之今（3）日在政論節目《大新聞大爆卦》指出，韓國瑜在關鍵時刻都站在國民黨這邊，不過有些他認為能給民進黨方便以及尊重的地方，他還是會兼顧。葉元之表示，包括行政院長卓榮泰來備詢時，韓國瑜要求立委要不要穿球鞋、牛仔褲，這是給卓榮泰的尊重，不解民進黨立委有什麼好罵的。

針對傳出韓國瑜在與藍營立委餐敘時，希望暫緩推動衝突法案一事，葉元之表示，韓國瑜是要大家考慮一下，因為韓國瑜是國民黨大家長、立院的大家長，希望能在兩者間取得平衡點。葉元之更進一步透露，韓國瑜這番話有發揮影響力，因藍營內部群組有在討論花東三法是否要緩一下。

不過葉元之強調，花東三法也不見得一定要緩下來，因為無論什麼時候推動法案，民進黨都會有意見，若所有事情都考慮民進黨，就什麼事情都不用做了。葉元之表示，若要推動法案，民眾黨的支持很重要，另外也要跟社會做溝通，不要再被綠營帶風向。

針對暫緩推衝突性法案一事，王鴻薇透露，是席間有委員說國會改革法案很硬也比較政治性，未來是否有民生法案趕快推，韓是「附和」意見，而非主動要求。