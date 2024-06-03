輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨晚點名國內17所大學是合作夥伴，造成這些學校校譽上揚，他們也趁機發新聞稿自我宣傳。北科大表示他們是第一所與輝達合作嵌入式GPU聯合實驗室的大學，輔大說他們早就利用輝達GPU建置「AI雲」，義守大學指2020年就佈建全國第二台NVIDIA超級電腦。

北科大表示，他們早在2014年就開全台灣之先，是第一所與輝達合作嵌入式GPU聯合實驗室的大學。當年輝達積極在台灣推廣CUDA平行運算教學，捐贈Jetson TK1嵌入式開發套件予北科大，共同合作成立嵌入式GPU聯合實驗室。

北科大表示，他們除了透過教育發展計畫教導更多學生GPU技術的專業知識，也致力於開發嵌入式GPU技術在更多領域的發展，提供商業夥伴更多嵌入式GPU技術上的解決方案，例如將平行運算技術從個人行動平台拓展至車用、機器人等大型的行動裝置。

輔大則說，自2020年以來，持續投資高效能輝達GPU設備建置「AI雲」，提升教學、研究和產學合作能力。這些投資包括購買了多台RTX 8000和V100 GPU，廣泛應用於各學院和研究中心。

輔大同時開設輝達認證課程，已有逾百位同學考上燙金的證照；並推出了國內首個結合AI與資訊安全的「人工智慧與資訊安全學士學位學程」。系所方向，包括資管系、資工系、管理學院大數據專業、醫資學程、文學院、外語學院、教育學院等，連宗教系都有「宗教與AI」，所以幾乎全校都在使用GPU資源，學生廣泛運用AI。

義守大學於2020年成立「智慧科技學院」，佈建全國第二台輝達超級電腦，與輝達成為合作夥伴學校，並運用輝達超級電腦與聰泰科技、華泰科技與國防部等22家企業與政府單位產學合作。各院系更群策群力規劃開設「X＋AI」的跨域整合課程，同時校方設立「AI高效能運算實驗室」。

義守大學將輝達超級電腦運用於三大教研政策，於智慧醫療方面，開發「智慧型步態參數分析系統開發」，評估肌少症、跌倒預防、復健等高齡醫療與照護；另外還可智慧化腦血管疾病護理平台，針對失能患者者後續的長期護理照護。

現在是招生季節，被黃仁勳點到的17所大學校譽大為提升，是否有利於他們招生，值得關注。