張喬西今（3日）舉辦首張個人專輯《明星》發片記者會，她16歲參加《聲林之王》比賽展露頭角，被知名經紀人Summer相中簽約而成為蕭敬騰師妹。她說，從小就很崇拜蕭敬騰，能進喜鵲娛樂是追星成功，2月在公司春酒聽到蕭敬騰說：「我有聽〈明星〉，我覺得會中！」更讓她備受鼓舞，超級開心。

記者會上，張喬西大展歌喉，原來她出身於歌唱世家，外公跟媽媽都是歌唱老師，她的媽媽不僅是她的歌唱老師，也是嚴母，下達了「禁愛令」要她24歲才能交男友。她坦言，高中有偷偷談戀愛，交過3個男朋友，但後來被發現「我媽就牙起來，吵很兇」。

張喬西3日發片記者會，知名製作人張簡君偉送上「金曲獎蛋糕」祝賀她入圍金曲新人。（華納唱片提供）

她參加《聲林之王》是母女倆吵得最兇的時候，因為家住高雄，「我南北跑，有一次為趕早班高鐵回去期末考，睡在攝影棚大廳，結果重感冒，我就被淘汰了。」那段時期她失戀再加上慘遭淘汰，靠著跟姊妹淘談心渡過低潮。

張喬西3日舉辦《明星》發片記者會，並在現場大展歌喉。（華納唱片提供）

22歲的她，如今是師範大學表演藝術學士學位學程四年級高材生，被問是否有追求者，她說「我不確定」，她的理想型是180公分以上，會打鼓、有胸肌、單眼皮，「我喜歡穿衣顯瘦、脫衣有肉的身材」，像是白敬亭。但她也說終於要發片了，不想談戀愛分心。

而經紀人Summer向來獨具慧眼，她表示，「其實她在《聲林之王》比賽名次沒有很好，但我當下就看上她了」，因為疫情所以直到今年才發片，她稱讚張喬西的專輯「每一首歌都是精挑細選，我自己覺得真的很好聽」。