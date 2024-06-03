6月10日端午節快到了，《搜狐網》分享，今年端午不一般，碰到「早端午」和「黑道端午」，又有所謂「毒月」之說，在端午陰陽之氣交換活躍時刻，老弱婦孺等3類人要特別守禁忌，在特定時辰「躲午」，才能遠離不吉之氣，避免帶衰身體健康。

▌早端午

今年端午節恰逢夏至（6月21日）之前，且相差11天，按照古人說法，今年端午為「早端午」，夏季會比較涼爽多雨，所以我們要做好準備，應對可能的自然現象。

▌黑道端午

今年端午節正好是黃曆的黑道日，所以被稱為「黑道端午」，對應十二值日的「閉」日（12個值日，各有不同的吉凶宜忌），古人認為，這一天諸事不宜，否則容易出現很多困難。

▌毒月

5月被古人認為是毒月，5日是惡日，端午這一天陽氣旺盛，陰陽氣息交換活躍，對人的身體健康會造成不利影響，而「躲午」就是順應自然、保護身體的一種舉動，即在端午節中午時分避免外出，減少與不良氣息接觸。

▌3類人要躲午

老人和體弱者要躲午：平時體弱多病的人和已經上了年紀的老人，容易受到外界環境的干擾，特別是在不吉之日更需格外注意，端午這天中午要避免外出，才能夠降低生病風險。

年幼的孩童要躲午：孩子天性好動，喜歡在外面玩，而他們的身體尚未發育完全，抵抗力比較弱，容易被疾病侵擾，為了孩子的身體健康，不要讓他們在高溫和毒蟲活動頻繁時出去玩，有些地方端午習俗，家長還會給孩子手腕、腳腕或頸脖戴五彩繩，躲避不吉。

孕婦要躲午：孕婦大腹便便本就行動較緩，端午節這一天，更應注重休息和保養，避免外出，以免受到不良氣息的影響，對自身健康和胎兒造成不利。

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