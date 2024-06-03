6月6日至8月底，品田牧場與一〇八抹茶茶廊打造「厚切腰內一〇八抹茶綠」套餐，售價418元。（王品集團提供／朱世凱台北傳真）

「築間燒肉本命」提供超過100個餐點，包含日本和牛、少見的和牛牛腸等，最低158元起。（築間餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

交通部觀光署統計，國人今年1月出國總數破128萬人，前往日本總人數逾49萬人為出國目的地第一，較去年同期成長1.8倍，餐飲集團看好大眾遊日風潮狂燒，對日料喜好度同樣居高不下，因此在菜色與店裝上開發獨家亮點推升顧客消費動力。

王品集團旗下2品牌將於6月6日起至8月底，攜日本抹茶專門店「一〇八抹茶茶廊」打造特色品項，舉凡「陶板屋」聯名品項「一〇八宇治抹茶麵佐海老野菜」，將抹茶入麵散發淡雅茶香，搭酥脆炸蔬菜與大蝦天婦羅呈現日料經典，套餐加購價99元即可體驗，單點原價199元，套餐也能吃得到限定甜點「一〇八宇治抹茶濃布丁」和飲品「一〇八宇治抹茶黑糖歐蕾」，前者將濃郁抹茶布丁撒上抹茶粉及白巧克力，搭蜜紅豆苦甜交織使甜點更有層次，後者則以京都宇治產的一番茶與鮮乳結合，口感綿密茶香四溢。

「品田牧場」聯名品項則主打「厚切腰內一〇八抹茶綠」套餐，油炸柔嫩多汁的腰內肉，標榜厚達2公分，可配抹茶起司醬、抹茶鹽及招牌豬排醬享用，套餐售價418元，隨餐附贈聯名限定甜點「一〇八宇治金時奶酪」，或以39元升級成「一〇八抹茶日和聖代」，前者在絲滑抹茶奶酪上澆淋香濃抹茶蜜再妝點蜜紅豆，為抹茶控必吃甜點。後者則將抹茶粉加入牛奶霜淇淋，散發濃郁茶香。

7月底前穿著「抹茶綠」色系的服飾或配件到陶板屋消費2客套餐，能用1元加購「一〇八宇治抹茶麵佐海老野菜」，相同條件在「品田牧場」內用套餐，則可享甜點換購「一〇八抹茶日和聖代」再加1元多1杯，王品集團休閒餐飲事業群總經理吳憲政表示，預期可提升1至2成來客，有信心能擄獲25歲以上女客的心。

築間餐飲集團秉著過去進攻日式燒肉市場的經驗，近期再推全新日式燒肉品牌「築間燒肉本命」，首店座落新北永和，共設置152席、配置4、6人座及專屬包廂，除了吃得到日本和牛等，還推每日限量「蕩氣迴腸的美味和牛牛腸」號稱味道清爽不油膩，口感也較其他內臟更為彈牙；另店裝承襲日本燒肉酒場文化並融合孟婆意向IP帶來新體驗。飲酒過量有害健康。