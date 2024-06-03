「金秘書」韓星朴敏英，2日於Zepp New Taipei舉行「2024 PARK MIN YOUNG ASIA FANMEETING ＂MY Brand new DAY"」粉絲見面會最終場。時隔5年再次來台會粉絲，朴敏英特別訂製了個人專屬麥克風，選唱前陣子剛熱播結束的電視劇《和我老公結婚吧》中的原聲帶歌曲〈Bad Liar〉，以及為台灣粉絲首次公開的獨舞開場，用滿滿的活力來表達與粉絲許久不見的思念之情。

開場朴敏英穿上一襲從未曝光的紅色繞脖短洋裝亮相，驚喜演唱Jennie的〈You ＆ Me〉出場，並與1名男舞者在台上進行雙人熱舞。在與粉絲互動的環節，被詢問到這次台北一定要去的旅遊景點，粉絲一面倒的選了台北101，最後結果揭曉竟是野柳地質公園，讓粉絲大感意外，她解釋因為已經去過展望台很多次了，喜歡運動跟戶外活動的她很想看看台灣不同的大自然風景。

台灣粉絲的應援讓朴敏英感動到止不住眼淚。（Dream High Entertainment提供）

在團體照環節，台灣粉絲準備了以朴敏英的寵物犬Leon為造型的蛋糕、花束還有手幅應援。朴敏英在台上看到應援影片因為太感動止不住眼淚，表示可以透過面對面的方式傳達彼此的真心真的太幸運。為了感謝粉絲們的特別禮物，朴敏英除了帶來手寫信親自朗讀之外，也特別練唱了一首〈想和你看五月的晚霞〉，感謝大家一路以來的支持，用中文歌曲表達深厚情感跟感激之心。