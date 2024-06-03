民進黨政策會執行長王義川電信偵查疑雲，引發全民討論。中華電信董事長郭水義今在立法院備詢時強調，政治集會沒有進行人潮分析，人潮分析都是針對商業活動、地方城市治理、交通疏解等，中華電信系統一切合法，系統上沒有三個不同時間點交叉比對功能。數位部長黃彥男說明，資料散在不同系統，技術上可行，實務上相當耗時，且需要法規允許。

立法院交通委員會今邀請數位發展部、國家通訊傳播委員會、法務部、個人資料保護委員會籌備處及中華電信股份有限公司就「國家機器以手機定位、分析個資特性等方式侵犯人民權益」進行專題報告，並備質詢。

民眾黨立委林國成說，人數、人流控制商業行為尚屬範疇內，但交叉比對就非常嚴重，這是綠色恐怖，人民行動都有辦法監控，請問有無做積極調查？NCC主委陳耀祥回覆，第一時間請三大電信進行行政調查，請三大電信提供相關資料。

數發部長黃彥男解釋，數發部主要管的是技術面，根據個人在電信多年經驗，資料是存在的，但串接資料需要法規允許，也需要很大的工程，幾萬筆交叉比對，不是那麼容易。

對於國會局、調查局、警政署有無調閱過資料？郭水義指出，依照《通保法》規定，合法的要配合提供。林要求提供近3年合法提供多少件數據。

林國成質疑，三大電信公司都稱沒有提出資料，見鬼了，為什麼王義川有資料可以分析，交叉比對可以把人員分辨出來，假設電信公司都沒有提供資料，就是假新聞，「我正式跟你檢舉」。

陳耀祥也在國民黨立委魯明哲質詢時補充，已經有6件檢舉，加上林國成第7件，最早檢舉時間為5月29日，有沒有落實事實查證部分，依照法定程序處理。

魯明哲質詢時問起，5個月前113選前資料，假設現在合法向中華電信要資料，是否能查到？郭水義說，政治集會沒有進行人潮分析，人潮分析都是針對商業活動、地方城市治理、交通疏解等。

魯明哲又問，人潮分析是否都要事前申請？郭水義說，「對，要先溝通」。魯再問，現在要5個月前的活動資料，有沒有辦法提供？郭水義答覆，「沒有辦法，我們沒有保留那麼長時間的資料。」

郭水義強調，中華電信系統一切合法，系統上沒有三個不同時間點交叉比對功能，且是去識別化、輪廓性分析，沒有辦法去比對，例如今天立法院他有來、沒有來。對於王義川在節目上用手機訊號去比對的說法，郭水義尷尬說，「我不方面評論 」。

數位部長黃彥男說明，資料散在不同系統，技術上可行，實務上相當耗時，且需要法規允許。法務部次長黃謀信說，檢察官5月29日分案之後，就已經進行積極偵查。