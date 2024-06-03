《女人我最大》數位節目《玩美研究室》6月號數位策展封面人物，邀請到多次被譽為「紅毯第一美」的謝欣穎。此次拍攝，謝欣穎也帶著愛犬Cooper一同亮相，並分享了自己在即將上映的電影作品《愛的噩夢》中，面對新角色的挑戰。

謝欣穎曾經因拍戲壓力暴肥10公斤，但如今更重視身形，而非體重，認為女生要稍微有肉，曲線才會更美，大方分享了她自己對於保養的觀念：「保養從飲食出發，多喝水、用適合自己的保養品。盡可能的使用比較單純一點、簡單就好。」透露自己早已行之有年的168斷食和近期嘗試的皮拉提斯，強調自己保養都從了解身體需求出發，並堅持簡單的保養程序。謝欣穎也透露自己習慣早上沖冷水澡消水腫，並搭配適合的運動來保持膚質穩定。

即將奔4的謝欣穎，在39歲生日後心態更為平靜，從衝勁轉向隨緣。過去偏向累積大量作品的她，現在更注重角色融入和個人成長。隨著年齡增長，如何健康調整自己的心態，謝欣穎分享到：「心態躺平是年齡教的事！老天爺現在不給，會迎來更好的事！」

而在新片《愛的噩夢》中，謝欣穎也突破自我，展現出自己更女性化的一面。作為演員，謝欣穎樂於享受體驗不同人生的機會。謝欣穎說，若不當演員，很想自己開一家店，過著穩定的生活。目前，她樂於擔任「新手媽媽」，從照顧愛犬的過程中找到只屬於自己的滿足感。