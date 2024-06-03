直播》基隆市潮境公園嚴重山崩 謝國樑直奔現場最新回應

基隆市中正區潮境公園入口處的平浪橋旁的邊坡，下午2時許突然發生大規模土石坍塌，致使台2線濱海公路中斷，目前已知有1人受傷送醫，另有1部汽車遭土石撞擊，1人受困車中，基隆市消防局正在搶救中。對此，基隆市長謝國樑3日就趕往現場勘災，謝國樑表示，「這個就是主管機關要先釐清，這個部分過去就有想修復，政府會研究協助的方式」。

原本3日下午正在進行市長施政總質詢的基隆市議會，下午原本應該是民進黨團聯合總質詢，因為發生這件意外，在副議長楊秀玉裁示下，暫時中斷總質詢時間，包括基隆市長謝國樑、市府一級局處首長都趕往現場勘災，主持搶救事宜。

目前最新消息是，現場可見受波及車輛（含新北搶救側）人員皆已脫困。

謝國樑強調，周邊有問題的交通，要請市民朋友透過社群媒體清楚告知現在的狀況，要趕快搶通一線道，另外那邊有一個油槽，已經先請工務處務必要把這個油槽保護好，對傷者要趕快進行慰問。

消防新任局長游家懿表示，因近日豪雨不斷，造成土石崩落，而土石崩落的地方位於停車場，有多車遭掩埋。游家懿指出，消防局在今天下午2時28分接獲報案，隨即派遣23車以及43人前往救援，目前救護車有送2名傷患到醫院急救，目前已將2名傷患送到醫院急救，沒有人受困。