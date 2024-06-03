魚池鄉公所與魚池鄉農會輔導農民栽種抗病性高的嫁接苗，3日趁梅雨雨勢稍歇，在田間放置25箱蜜蜂，幫助絲瓜授粉。（楊靜茹攝）

日月潭頭社絲瓜品質極佳，口感甜脆，目前絲瓜拍賣價每公斤25至45元，瓜農忙著出貨。（楊靜茹攝）

日月潭頭社田區放置蜂箱，透過蜜蜂授粉，提升絲瓜質與量，成效不錯，備受農民肯定。（楊靜茹攝）

南投縣魚池鄉日月潭頭社活盆地是全台海拔最高的絲瓜產區，魚池鄉公所與魚池鄉農會近年輔導農民栽種抗病性高的嫁接苗，3日趁梅雨雨勢稍歇，在絲瓜黃金花海間放置25個蜂箱，透過50萬隻小蜜蜂幫助絲瓜授粉，提升結果率及良好果型，助瓜農提高收益。

頭社活盆地泥炭土的土質肥沃，加上緊鄰日月潭，日夜溫差大，栽種的絲瓜品質極佳，口感甜脆，廣受消費者歡迎，每年6月至9月產量逾全台一半，魚池鄉公所與魚池鄉農會2013年起在田間放置25箱蜜蜂，透過50萬隻小蜜蜂大軍授粉，讓絲瓜產量提升2成至3成，廣受農友好評。

魚池鄉鄉長劉啟帆、魚池鄉農會三巨頭劉啟行、王威文及陳炳韶等人3日一起到絲瓜田，趁梅雨雨勢稍歇在各個田區共放置25個蜂箱，每箱大約有2萬隻小蜜蜂，透過50萬隻小蜜蜂幫助絲瓜授粉。

劉啟行指出，瓜類花粉粒黏重，不易靠風傳播，需藉助蜜蜂等昆蟲當媒介授粉，才有高結果率，且授粉均勻較有良好果型，絲瓜賣相佳，拍賣價格自然比較高。

王威文及陳炳韶說，頭社絲瓜脆甜，夏天食用退火又消暑，在市場有打響知名度，目前絲瓜拍賣價每公斤25至45元，近期交易市場活絡，整天都有農友載著絲瓜來交貨，栽種面積也從原本40多公頃增加至近70公頃，透過放蜂有助於提升2成至3成產量，提高瓜農收益。

劉啟帆表示，野外昆蟲族群減少，造成作物授粉不足，導致產量降低，因此每年在各田區放置蜂箱，透過蜜蜂授粉，取代人工授粉，除了可降低生產成本外，也能提升絲瓜質與量，這項簡單、經濟、有效的農業增產措施，成效不錯，備受農民肯定。