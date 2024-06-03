台灣第一個全英文國際影音媒體TaiwanPlus，即將在6月3日週一起於官方YouTube主頻道上架，首播全新原創節目《Veggie Island》，特別邀請賴佩霞愛女謝沛恩首度跨界主持，全英文介紹全台各地的蔬食素食料理餐廳，展現台灣「蔬食之島」不同面貌。謝沛恩從擔任演員、歌手到首次主持，坦言緊張到不停在家裡練習講口感，但最後超乎預期自然的成果表現，還因此接到不少國外戲劇的邀約機會。

為什麼會選擇沒有主持背景的謝沛恩擔任主持人？製作人透露，謝沛恩外型清新自帶文青氣質，英文口說流利，最重要的是自然又接地氣的風格，國內外觀眾都能透過她的主持方式更了解台灣豐富多元的蔬食料理。

謝沛恩受訪也表示，其實本來就想參加美食烹飪類型節目，所以當初接到邀約時非常開心，「終於有機會可以一圓美食節目主持夢」，不僅如此，主持節目後，謝沛恩還因此接到不少國外戲劇的試鏡邀約，讓她開啟演藝生涯新篇章。