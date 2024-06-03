《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》口碑好評持續延燒，全球票房已衝破1.14億美金（約37億新台幣），全台票房則累積近4千萬新台幣，蟬聯雙週票房冠軍。

克里斯漢斯沃在片中化身軍閥狂人狄門特斯，大大突破過往印象，在外型、演技、角色的詮釋上都獲得無數好評。不少觀眾認為他「就像是有紅色斗篷和長髮的邪惡雷神」、「完美呈現混亂」，並且給出「目眩神迷、精彩的表演」，達到「演藝生涯新高度」。

故事中的狄門特斯是個軍閥，他建立起龐大的重型機車幫派，掌握了機動性也更有利於生存；他基本上遵循了許多跨越多種文化的歷史人物的模式，在遼闊的土地上進行掠奪，吸收其所有資源以征服文明。

儘管狄門特斯狂暴、不可預測，而且有點精神錯亂，但他天生充滿領袖魅力。導演喬治米勒說：「狄門特斯擁有所有偉大領袖所具備的魅力，他必須要平易近人，但同時又深不可測，也有幽默感，有一種可以吸引你的頑皮天性。」

導演喬治米勒繼續表示，克里斯漢斯沃非常有運動天賦，片中所有特技都是他自己做的，他在現實生活中也經常騎重型機車、衝浪，做類似的事情，所以他非常適合這個角色。安雅泰勒喬伊也說，克里斯漢斯沃對角色的演繹非常出色，狄門特斯完全成為代表芙莉歐莎仇恨的象徵。