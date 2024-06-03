私人土地所圍起路段，除有居民車輛停放外，也種有芒果樹、檸檬樹等，近日都已結果即將採收。（任義宇攝）

該處道路受到私人土地影響，汽機車要通往新莊一路都要繞行，不過對地方居民來說已經習慣。（任義宇攝）

知名作家苦苓日前在臉書上以「報告邁市長」為題發文，指高雄左營區文萊路靠近新莊一路道路末端，18米道路遭圍起占用僅剩2米多，且剩餘道路沒有鋪柏油充滿碎石，恐造成通行危險，更可能讓發生災害時影響救援，像高雄市長陳其邁喊話，指高雄市政府疏忽職守未進行徵收造成。

苦苓1日晚間在臉書發文表示，文萊路1至29號、2至48號既成道路旁私人土地，被人以圍籬阻隔、種樹、堆積雜物並佔用為私人停車場，且沒有鋪設柏油，恐因18米道路驟減至2米多、路面碎石，造成機車、長輩摔倒，更會讓環境髒亂並妨礙火警救災，甚至危害高雄國際形象。

2日深夜再度發文抨擊，指出道路兩旁早已有房屋，「顯然是既成道路，怎麽可以被佔用呢？」，也認為路面上私人土地只有六平方公尺「高雄市政府竟然窮到無力徵收嗎？」更喊話陳其邁，說政見要打造東京品質道路，但「請問東京市區有這種奇觀嗎？」。

苦苓表示，打算打算向監察院檢舉，高雄市政府公務員疏忽職守、行政怠慢，讓該處土地未依法進行徵收，「如果因環境雜亂、路面不平或消防通道狹窄而肇禍，是打算國家賠償嗎？」

過路民眾說，看地圖是能夠通往新莊一路，但實際經過會遲疑一下想說「到底有沒有路通行」，不過走了幾次也就習慣，沒有感到特別危險；有物流司機則說，是不感到危險，但開貨車經過要繞一下確實較不好走。

文萊路旁居民受訪表示，住在這邊已約40年，該處向來都是私人土地，地主約有10多位，也一直傳出市府要徵收消息，但都沒有下文，也說當初就是看上道路末端的清幽，道路路面也是當初與鄰居一同鋪設，坦言不希望開闢為一般道路，保持現狀最好。

高雄市工務局表示，該處為文萊路從新莊一路往北約83公尺範圍，都市計畫道路寬4、17、22公尺，長約25、36、22公尺，目前尚未徵收開闢，經溝通後目前已可供通行。

工務局初估開闢總經費約3.7億元，包含土地款約3.6億元、工程款約1000萬元，目前新工處已分別於111年及112年函詢地主分年價購意願，後續將視地主意願及本府財源通盤檢討研議。