台塑企業與朝陽科大農業輔導團隊，協助雲林沿海農民發展智慧農業，3日在麥寮鄉舉辦「小番茄熊蜂授粉技術」田間觀摩會，輔導團隊教授張簡水紋（前）、農民許書賓（後）展示熊蜂授粉成果。（張朝欣攝）

台塑企業與朝陽科大組建農業輔導團隊，協助雲林沿海農民發展智慧農業，3日在麥寮鄉舉辦「小番茄熊蜂授粉技術」田間觀摩會，熊蜂是小番茄授粉的重要幫手，可減少人工成本、因應極端氣候，今年氣候炎熱，導致熊蜂畏熱工作效率變低，但透過提供足夠食物等方法，便可確保其工作效率。

溫室作物由於產品附加價值較高，吸引愈來愈多年輕人投入，目前小番茄以溫室栽培為主，但其授粉過程較耗費人工，面臨勞動力不足問題，因此輔導團隊特別引進荷蘭熊蜂幫忙授粉，經過1年改良，授粉率已由7成左右提升至9成以上，3日在農民許書賓的小番茄溫室舉辦觀摩會。

輔導團隊教授張簡水紋、駐地輔導員吳振記博士表示，目前台灣農業面臨缺工、極端氣候問題，推廣智慧科技農業有其必要性，使用態蜂授粉，可減少蟲害產生，且過程不能噴灑農藥，沒有農藥殘留問題。熊蜂授粉還可減少人工成本，好處多多，希望藉由觀摩，鼓勵更多農友加入。

許書賓指出，以前未使用熊蜂授粉，每星期需2、3天以人工噴灑著果劑，但人工授粉沒有辦法很平均，結果情況並不理想，熊蜂授粉很平均，結果率可達9成以上，收成增加2成。另外，1分地人工授粉1個月需1萬6000元，熊蜂授粉只需2500元，只要改變噴農藥習慣就可加入。

台塑六輕管理部副總蔡建樑指出，目前溫室農業愈來愈普遍，種植方式也必須跟著改變，加上缺乏人工，找不到人來授粉，因此去年與許書賓農友合作，嘗試用熊蜂幫忙授粉，過程也發現熊蜂會因天氣炎熱工作效率變差，但可透過食物補充、控制溫濕度來改善，這也讓熊蜂授粉更加完善。