高力展示新世代伺服器水冷散熱產品，迎合當前AI 技術的發展趨勢，為資料中心和高效能運算提供更具永續性的散熱解決方案，高力的液冷解決方案以「大型高功率機櫃式液冷散熱系統」以及「冷卻液分配管」二大關鍵技術為主軸，前者技術核心來自高力自製產品硬銲型板式熱交換器，可依循客戶系統散熱需求提供高靈活客製化設計，同時高力也具備開發 MW百萬瓦級以上功率散熱技術能力。

高力水冷散熱過去迄今累計出貨約1,000櫃，今年起散熱需求強勁，第一季相關產品已占營收8％，預期至年底產能將提升至4,000櫃，以大應訂單需求，不過目前零件供應鏈較為緊張，若供應鏈供能回穩支持，至第四季水泠散熱相關營收可望上看20％。

高力預期，高力三大營域領域中，今年板式熱交換器小幅衰退、熱能產品微幅成長，積極切入的水冷散熱領域，將是成長的主要動能。

高力指出，板式熱交換器以熱泵占比高，然而歐洲經濟情勢不佳，加上多國正逢選舉年，能源相關政策並不明朗，客戶心態較為保守，使存貨去化不如預期；熱能產品方面，因主力客戶Bloom Energy去年第三季產品改版影響出貨，預期上半年出貨衰退，下半年起才會復正常，不過在資料中心面臨缺電壓力下，氫燃料電池仍是供電解池方案，預期明年起也會帶動拉貨需求。