葛萊美獎肯定、來自美國加州的Tori Kelly(朵蕾凱莉),招牌的完美歌喉能駕馭任何曲風,從流行、R&B、福音甚至當今最炙手可熱的K-POP都難不倒。今年話題與LE SSERAFIM隊長KIM CHAEWON連線對唱,Tori Kelly開心說「我都有關注LE SSERAFIM,我就想說,好吧!如果我把歌曲寄給KIM CHAEWON,他會願意一起跟我對唱嗎?我很愛她的歌聲,她超酷的。」8月17日終於要帶著世界巡迴《Tori Kelly: Purple Skies Asia Tour》登場,台北選為首站在Legacy美麗開唱!

Tori Kelly擁有多國血統,父親是牙買加與波多黎各,母親則擁有愛爾蘭與德國的血統,而從小在雙親對於各種樂風的音樂薰陶下,養成了未來駕馭多元曲風的豐富內涵。12歲時參加了America’s Most Talented Kid,直接挑戰選唱Christina Aguilera(克莉絲汀)高難度金曲《Keep on Singin’ My Song》一鳴驚人,隨後參加了《American Idol 美國偶像》聲勢水漲船高,歌唱事業開始大放異彩。與Ed Sheeran(紅髮艾德)聯手打造首張專輯《Unbreakable Smile》、獻聲年度鉅片《歡樂好聲音》電影原聲帶,再到入圍葛萊美獎「最佳新人」、參與Justin Bieber(小賈斯汀)專輯製作,甚至轉型福音專輯《Hiding Place》好歌喉一次橫掃二座葛萊美獎!

Tori Kelly朗朗上口的創作也是K-POP群星們的Cover首選,像是BLACKPINK ROSÉ、BTS Jung Kook都翻唱過。不斷打破框架的Tori Kelly在今年發行同名最新專輯《TORI.》大膽的將K-POP融入專輯中,一曲《spruce》有請LE SSERAFIM隊長KIM CHAEWON夢幻獻聲,Tori Kelly回憶起合作過程「我們總是期待這首歌會變成女力經典」「當KIM CHAEWON錄製完她獻唱的部分,馬上就讓這首歌更加分,我感覺就像是,這一切聽起來真的太完美了!」

《Tori Kelly: Purple Skies Asia Tour》亞洲場次由8月17日台北站起跑,緊接著新加坡、馬尼拉、首爾、東京,Tori Kelly說「不敢相信,我終於要公布世界巡迴了,我很興奮要見到你們了!」一起到台北Legacy體驗今夏最美麗歌聲。