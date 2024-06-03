申報綜合所得稅已經到5月31日截止，根據財政部統計，期限內完成684萬件，其中以網路(含手機)報稅有581萬件，占整體報稅比率約85％。

根據財政部臉書提醒，如果發現過了期限，卻還沒有報稅，可以自動補報繳，加計利息可以不用處罰。

補報稅有三步驟，一，向戶籍地國稅局 辦理人工申報，如不便前往，可就近任一國稅局查調所得（僅限申請本人資料，非申報戶全員資料）及填寫申報書。

二，代收稅款金融機構（郵局不代收）現金繳納，自原繳納期限屆滿（2024年5月31日）的次日起至補繳日止，依2024年1月1郵政儲金1年期定期儲金固定利率1.6％，按日加計利息。

三，「申報書」併同「繳款書證明聯」及「相關證明文件」送（寄）至戶籍地國稅局，或前往國稅局要攜帶：

如果是本人親辦攜帶本人身分證正本，委託代辦則要委託人身分證正本或影本（須切結與正本相符）、印章、委任書，以及受託人身分證正本，如有新增扣除額：檢附相關證明文件。